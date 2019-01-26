Böylesi görülmedi

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir maçında hakem Halit Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'un kurbanı olan Trabzonspor'a bir büyük darbe de PFDK'dan geldi. Disiplin Kurulu, hakem hatalarına rağmen sahaya tek bir yabancı madde atmadığı, küfür etmediği, koreografilerle futbolseverlerin gözlerinin pasını sildiği bordomavili taraftara skandal bir ceza kesti. PFDK, Kuzey kale Arkası, Doğu Alt, Güney Kale Arkası, Üst Aktifbank'ta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartların bloke etti. 27 bin taraftara, bir başka deyişle stadın 4'te 3'üne kesilen bu cezalar infial yarattı.Bordo-Mavili taraftarlar "Böyle adalet olmaz. Bizi mağdur ediyorlar. Trabzon, Türkiye'nin çimentosudur. Art niyetli insanlar futbolu kullanıyor" diye isyan ettiler. Trabzon camiası da, "Yeter artık sabrımızı zorlamayın" tepkisini gösterdi. Daha önce Yeni Malatyaspor, Alanya ve Beşiktaş deplasmanlarında da taraftarlar aynı şekilde cezalandırılmıştı. İç sahada oynanan Ç.Rize mücadelesi sonrası da bazı tribünler bloke edilmişti.