Burak Yılmaz’a tepki ve destek

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta Akhisar deplasmanında beklentileri karşılayamayınca 64. dakikada oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcu dünkü Erzurumspor maçında da etkisiz kaldı ve yine golle buluşamadı. Maç öncesi bir grup taraftarın ıslıkladığı, diğer grubun alkışlayarak destek verdiği yıldız futbolcu, 4072 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı.Tecrübeli golcü, kendisine uzatılan montu geri çevirerek, karara tepki gösterdi. Taraftar, Burak oyundan çıkarken de ikiye bölündü. Kapalı ile kale arkası arasında tartışma yaşandı.Yıldız oyuncunun gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi ise işin tuzu biberi oldu. Tecrübeli futbolcu, önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.