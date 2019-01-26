Gelen gideni aratıyor!

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe bu sezon 30 maçta sadece 7 galibiyet aldı. Ne sezona başlanan Cocu, ne yerine gelen Koeman ve Ersun Yanal kötü gidişe 'dur' diyemedi. Yanal yönetiminde 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, sadece kupada Giresun'u mağlup edebildi. Kanarya, Türkiye Kupası'nda 5 yıl sonra çeyrek finali göremedi. 2013-2014'te Fethiyespor'a elenen sarı-lacivertliler, sonraki 4 sezonda en az yarı finale gelmişti.Özür dilediKupa maçında rakibine attığı dirsekle kırmızı kart gören Skrtel, gönderdiği mesajla Atabey'den özür diledi: Amacım sana zarar vermek değildi. Olaydan dolayı çok üzgünüm.