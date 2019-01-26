İSIMAT MIRIN ilk yarıda sakatlandı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat Mirin, ikinci maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. 23. dakikada siyah-beyazlıların kullandığı kornerde Erzurumsporlu Egemen Korkmaz ile topa yükselen Fransız futbolcu, dengesini kaybederek, sırt üstü yere düştü. Oyuna devam eden Mirin, 25. dakikada kendisini yere bıraktıktan sonra saha kenarına geldi, tedavisinin ardından görevine döndü. Ancak ilk devrenin bitimiyle belinde ağrı hisseden oyuncu maça devam edemedi ve yerine Mustafa girdi.78 dakika oyunda kalan Beşiktaşlı Adriano, 1 puan aldıkları maç sonrası gerçekçi konuştu: "Sahadan mutsuz ayrılıyoruz. Oyunun kontrolü bizdeydi ama bir gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlarda daha sakin olabilirdik. Önümüzde 15 maç var, bazı şeyler zora girdi ama bu formayı taşımanın verdiği onurla, gururla çalışacağız. 15 maçta bu formayı hakkıyla terletmek istiyoruz."Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatı futbolseverlerle buluşturmak amacıyla iş birliğine gitti. Bu kapsamda Beşiktaşlı futbolcular, dün sahaya "Türkiye İhracatla Yükselecek" pankartıyla çıktı. Bu hafta Süper Lig'de tüm takımlar aynı pankartı taşıyacak.Cezası nedeniyle oynayamayan Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida karşılaşmayı eşi ve çocuğuyla birlikte izledi.