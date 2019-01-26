Moses imzayı attı, formayı giydi

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Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Victor Moses'ın transferini resmen açıkladı. Sportif Direktör Comolli, Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan oyuncuya imzayı attırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Moses'a çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" denildi. Oyuncunun alacağı ücret açıklanmadı. Comolli ise, "Victor Moses'le sözleşme imzaladığımız için mutluyuz, çünkü Moses Chelsea'de Premier Lig'in yanı sıra Federasyon Kupası'nda da şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. Bir çok takımdan teklif aldı ancak kendisi Fenerbahçe'yi tercih etti" ifadelerini kullandı.'Fenerbahçe dev bir kulüpMoses, "Düşüncelerim çok pozitif. Fenerbahçe dev bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum" dedi.