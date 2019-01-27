Bursaspor 1 puana abone

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor 10 kişi kaldığı maçta sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın da hücumda etkili olduğu ilk yarıda golü bulan Bursaspor oldu.Kayserispor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut Bulut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.Kalan dakikalardaBursaspor ataklarında kaleci Lung goleizin vermedi ve maç 1-1 sona erdi.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Her iki takımın da üç puan istediği bir maçtı. Golden sonra 10 kişi kalmak aleyhimize oldu. Maçın geneline baktığımızda beraberliğin normal sonuç olduğunu söyleyebiliriz" dedi.Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk iki maçta galibiyet alırken, son üç maç berabere bitti.