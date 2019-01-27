Bursaspor 1 puana abone

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor 10 kişi kaldığı maçta sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın da hücumda etkili olduğu ilk yarıda golü bulan Bursaspor oldu. 30. dakikada Lima'nın direkten dönen şutunu iyi takip eden Yusuf, takımını 1-0 öne geçirdi.
Kayserispor ikinci yarıya golle başladı. 48. dakikada ceza sahasına gelen ortada Umut Bulut'un indirdiği topla buluşan Sapunaru, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 55. dakikada Mensah ile Tunay arasındaki mücadeleyi VAR'da inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Mensah'a kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
Kalan dakikalarda
Bursaspor ataklarında kaleci Lung gole
izin vermedi ve maç 1-1 sona erdi. BERABERLİK NORMAL SONUÇ
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Her iki takımın da üç puan istediği bir maçtı. Golden sonra 10 kişi kalmak aleyhimize oldu. Maçın geneline baktığımızda beraberliğin normal sonuç olduğunu söyleyebiliriz" dedi. 3
Kayserispor, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk iki maçta galibiyet alırken, son üç maç berabere bitti.