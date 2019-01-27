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Diagne kafa karıştırdı!

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Diagne kafa karıştırdı!
Kasımpaşalı Diagne'nin, Instagram hesabından G.Saray'la ilgili bir habere ait, kalp gözlü emoji kullanarak yaptığı paylaşım, yankı uyandırdı. Senegalli forvetin Kasımpaşa antrenman fotoğrafında kırık kalp emojisi kullanması da farklı yorumlara neden oldu. Yıldız futbolcu, daha sonra bu paylaşımı hikayesinden kaldırdı. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz ise Diagne'nin sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı iddialarına yönelik, "Herhangi bir bilgim yok. Zaten G.Saray'ın da o kadar parası yok" diye konuştu.
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Diagne kafa karıştırdı!
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