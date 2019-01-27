Şenol Güneşli Beşiktaş ışık vermiyor

5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Evinde Erzurumspor'la berabere kalan Beşiktaş, son beş maçında sadece 1 galibiyet alırken teknik direktör Şenol Güneş de kariyerinin en kötü dönemlerinden birisine imza attı. Siyahbeyazlı takımın başında 19 haftada 1.58 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, son 11 yılın en kötü 2. performansını sergiledi. Güneş, daha önce de Trabzonspor ile 1.26 ortalamada kalmıştı

RAKİPLERDEN AZ KOŞUYOR

Kartal puan kaybettiği son iki maçta toplam koşu mesafesinde rakiplerinden büyük fark yedi. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 109.1 kilometre koşarken rakibi 114 kilometreye ulaşmış, Erzurumspor maçında ise bu rakamlar 111.3'e 118.6 Siyah-beyazlıların aleyhine gerçekleşmişti. Beşiktaş, ayrıca 55 sarı ve 4 kırmızı ile ligin en fazla kart gören takımı.