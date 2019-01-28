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taraftarlarından oyunculara sert tepki

ile arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar tribüne çağrılmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 20:07
Fenerbahçe taraftarlarından oyunculara sert tepki

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabaka öncesi sarı-lacivertli futbolcular tribüne çağrılmadı.

Her müsabaka öncesi taraftarlar tarafından tek tek tribünlere çağrılan Fenerbahçeli futbolcular ligde alınan kötü sonuçlar ve gösterilen olumsuz performanstan dolayı taraftarın tepkisine maruz kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular, tribünlerden 'Lefter'in kemikleri sızlıyor', 'Formayı çıkartın' tezahüratları eşliğinde ısınma çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçeli taraftarlar bir tek yeni transfer Victor Moses'ı alkışlarken Evkur Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Barış Alıcı'yı tribüne davet etti.

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Fenerbahçe taraftarlarından oyunculara sert tepki
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