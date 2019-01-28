Olmayınca olmuyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadrodarlığı Trabzonspor için yeni mevkiler, yeni sorumluluklar doğurdu. Yusuf Yazıcı dün defansif orta saha olarak başarıyla görev yaptı.İkimaçtır Trabzonspor ve Türk futbolu özel bir oyuncu kazanıyor. Genç sayılmasa da Abdulkadir Parmak, transfer yasağının bir meyvesi gibi ortaya çıktı.Karşılaşmanınilk yarısında belki de sezon başından itibaren en tutuk Trabzonspor sahadaydı. Sivasspor ise ikinci yarının ilk 20 dakikasında üç net gol pozisyonundan yararlanamadı.Hakemhatalarından canı yanmaya devam eden Trabzonspor, orta sahadaki tartışmalı karar sonrası hızlı hücuma kalkan Sivasspor'u durduramayınca gole de engel olamadı. Ancak hakem yine VAR'a gidip bakmaya gerek görmedi.AbdulkadirParmak'ın nefis golünden sonra bordo-mavili oyuncuların hakeme bakışları, Sivasspor'un golünden önceki faul kararına sessiz tepkileri idi.Beraberlik golünden sonra Sivas kalesine yüklenen ve Nwakaeme'nin kaçırdığı golden sonra iki topu da direkten dönen Trabzonspor, son dakikalarda galibiyeti kaçıran taraftı.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Kupa ile birlikte 12 günde 4 tane maç yaptık. 14 oyuncu kullanabildik ve oyuncularım özel bir alkışı hak ediyor. Teslim olmayan bir duruş gösterdiler. Galibiyetle dönmemiz işten bile değildi. Onun üzüntüsünü yaşıyorum. Puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Sivasspor'un golünden önce faul yoktu. Alper Ulusoy'da art niyet aramamız söz konusu değil ama süzemediği bir pozisyon oldu. Eminim seyredince o da üzülecektir. Ona itiraz ederken konsantrasyon kaybı ile gol yedik; bu da bize yakışmadı" değerlendirmesini yaptı.Trabzonspor sakat oyuncuların çokluğunda 21 kişilik kadroyu tamamlayamadı. 19 kişilik kadroyla maça çıkan bordo-mavililerin yedek kulübesinde kendi altyapısından yetişen 7 oyuncu yer alırken tek yabancı oyuncu Ibanez kulübede oturdu. 19 kişilik kadroda ise altyapıdan 12 isim yer alırken Kerem Baykuş ilk kez ligde kadroda yer aldı.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın dün gece defansif orta sahada görevlendirdiği Yusuf Yazıcı bu mevkide de başarıyla görev yaptı. Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği ilk 15 maçta ortalama 4.1 ikili mücadele kazanan Yusuf Yazıcı, Sivasspor maçının ilk 45 dakikasında 8 ikili mücadeleden galip ayrıldıBaşakşehir maçındaki hakem hatalarının tepkisi dinmemişken Trabzonspor, Sivasspor karşısında da yine bir hakem hatası ile gol yedi. Nwakaeme'nin rakibinden çaldığı topa faul kararı veren hakem Alper Ulusoy, bordo-mavili futbolcuların tepkisini çekti. Trabzonsporlu futbolcular bu karara itiraz ederken topu oyuna sokan Sivasspor iki pasla golü buldu. Bu da bordo-mavililerin tepkisinin büyümesine neden oldu.Abdulkadir Parmak maçın ardından attığı golü şöyle değerlendirdi: "Trabzonspor'da ilk kez 11'de çıktığım maçtı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Birçok pozisyon yakaladık. Golden önceki pozisyon faul değil. Her hafta aynı. Buna dikkat edilmesi lazım. Çok yönlü oynayabiliyorum. Hocam nerede görev verirse orada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Goldeki vuruşta da gerçekten gol olacağına inanarak vudum."Trabzonspor forması ile ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Abdulkadir Parmak, siftahını golle süsledi. 24 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'un golünden iki dakika sonra 75. dakikada 25 metreden attığı nefis golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Abdulkadir, kupa maçında da Balıkesirspor Baltok'a 2 gol atmıştı.