Quaresma fesih için masada

BUGÜN NELER OLDU

Takımdan ayrılmak için yönetime başvuran ve sözleşmesinin feshini isteyen Ricardo Quaresma ile İkinci Başkan Serdal Adalı'nın ikinci buluşması bugün gerçekleşecek. Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından eleştirilerin hedefinde olan Portekizli futbolcu, ailesinin yanına dönme konusunda kararlı. Adalı da 35 yaşındaki futbolcuya alacaklarındaki indirimle birlikte sözleşmenin feshini masaya yatıracak ve "Yolun açık olsun" mesajını verecek.Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve Corinthians'a 1.5 yıllık imza atan Vagner Love, Türkiye'den ayrıldı. Tecrübeli golcü, 30 bavulla ülkesi Brezilya'ya döndü.Sezon başında Beşiktaş'ın almak istediği Shinji Kagawa'nın Borussia Dortmund tarafından satış listesine konulmasının ardından menajerler aracılığıyla siyahbeyazlılara öneri geldi. Ancak olumsuz yanıt verildi. Dortmund'un 3 milyon Euro'ya gözden çıkardığı oyuncu için Kartal, sezon başında girişimde bulunsa da "10 milyon Euro" cevabı sonrası transferden vazgeçmişti.