Fenerbahçe'de Slimani gidiyor! Adebayor...

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı Diego Reyes'le yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, dün Yeni Malatya maçının oynandığı dakikalarda Meksikalı stoperi sezon sonuna kadar İspanyol ekibi Leganes'e kiraladığını duyurdu. Fenerbahçe'de Reyes'in ardından İslam Slimani de yolcu... Leicester City'den kiralanan ancak beklentileri karşılamayan Cezayirli golcünün kontratının feshedileceği bildirildi. Slimani'ye İspanya ve Fransa'dan teklifler olduğu öğrenilirken, Ersun Yanal dün, Slimani'yi transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya almadığını söyledi.

ADEBAYOR'DA ANLAŞMA YOK

F.Bahçe, Benfica'nın 2 golcüsü Facundo Ferreyra ve Castillo'ya talip oldu. Sarı-lacivertlilerin bu oyunculardan birini kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Başakşehir'den Adebayor da listede ancak yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

'ARMA İÇİN SAVAŞACAĞIZ'

Kaptan Volkan Demirel, özlenen Fenerbahçe'nin geri geleceğini belirterek şunları söyledi: "Uzun zaman sonra burada oynadım ve çok güzel bir atmosfer vardı. Biz Fenerbahçeliyiz, onlarla burada olmayı özlemişim. Camia adına çok önemli maçtı. Şükürler olsun ki kazandık. Duran topu da inşallah düzelteceğiz. Taraftara teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin konumu ne olursa olsun bu arma için savaşacağız."







SAHA KARIŞTI!

İlk yarıda Malatyalı Adem, ceza alanı içinde yerde kaldı. Arkadaşı Guilherme topu dışarı atacağını işaret etti ve Fenerbahçeliler durdu ama Brezilyalı atak başlattı. Sinirlenen F.Bahçeli oyuncular, Guilherme'nin üstüne koşunca saha karıştı. Arbede sonrası Guilherme ve Soldado sarardı.

VİCTOR MOSES SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1.5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ilk kez formayı giydi. 66. dakikada Benzia'nın yerine oyuna giren Moses, 4 ikili mücadele kazandı ve 1 kez şut denemesinde bulundu.