Hanım bana küstü

G.Saray Kulübü'nde dün olağanüstü toplanan Divan Kurulu'nda Ziraat Bankası'nın kulüplere yönelik borç yapılandırması görüşüldü. Söz alan ve transfer çalışmaları hakkında da konuşan Başkan Mustafa Cengiz, şunları söyledi: Transferlerle
ilgili gecikmeler oldu. Hanım transfer yapmadık diye benimle konuşmuyor. Dün gece 4 buçukta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, bilmiyorum. 'Bariyerler'
derken engelleri kastediyorum. Ben, rastgele konuşan bir camianın temsilcisi değilim. Bizim camia edebini bilir, rakiplere transferde laf atmaz. DEVLET KULÜPLERE YARDIM EDİYOR
Son
10 günde 3'e bölündük transfer için. 4-5 olası futbolcudan olumlu dönüş aldık. İnşallah yine terslik olmaz. Kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle G.Saray'ın parasını sokağa attıramaz. Diğer kulüplere göre iyi durumdayız. Tek derdimiz forvet olsun!
Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Devlet şunu düşünüyor: 'Biz kulüplere nasıl yardımcı oluruz?'
Bu asla yeni bir kredilendirme değil. Böyle düşünmeyin. Devletimize teşekkür ederiz. PAPATYA FALI!
G.Saray Kulübü dün sosyal medyada saat 02.14'ü gösterdiğinde Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke, Dorukhan Acar, teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin ve scout şefi Emre Utkucan'ın birlikte yaptıkları 'transfer zirvesinin' fotoğrafını paylaştı. Toplantıda son durum değerlendirilirken, forvet borsası hareketlendi. Listeye Wolverhampton forması giyen Leo Bonatini,
Spartak Moskova'lı Ze Luis
ve Marsilya'da gözden düşen Kostas Mitroglou
da girdi. Alan ve Onuachu
için de çalışmalar sürüyor. G.SARAY-BOLU MAÇI 19.45'TE
Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında G.Saray, bugün 1. Lig ekibi Bolu ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki maç, 19.45'te başlayacak ve a2'den yayınlanacak. 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelendi. İlk maçı 1-0 kazanan G.Saray, her türlü galibiyet ve beraberlikte turlayacak. Kupada daha önce Akhisar, Y. Malatya, Göztepe, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniye çeyrek finale yükseldi. TAHTA BUZLANDI
'Galatasaray için zamana sığmayan çalışmalar' mesajıyla gece 02.14'te kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, transfer listesinin yazılı olduğu tahtanın buzlanması dikkat çekti