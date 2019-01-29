Hanım bana küstü

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray Kulübü'nde dün olağanüstü toplanan Divan Kurulu'nda Ziraat Bankası'nın kulüplere yönelik borç yapılandırması görüşüldü. Söz alan ve transfer çalışmaları hakkında da konuşan Başkan Mustafa Cengiz, şunları söyledi:ilgili gecikmeler oldu. Hanım transfer yapmadık diye benimle konuşmuyor. Dün gece 4 buçukta eve gittim. Son güne kadar neredeydik, bilmiyorum.derken engelleri kastediyorum. Ben, rastgele konuşan bir camianın temsilcisi değilim.Son10 günde 3'e bölündük transfer için. 4-5 olası futbolcudan olumlu dönüş aldık. İnşallah yine terslik olmaz. Kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle G.Saray'ın parasını sokağa attıramaz.Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor.Bu asla yeni bir kredilendirme değil.G.Saray Kulübü dün sosyal medyada saat 02.14'ü gösterdiğinde Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke, Dorukhan Acar, teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin ve scout şefi Emre Utkucan'ın birlikte yaptıkları 'transfer zirvesinin' fotoğrafını paylaştı. Toplantıda son durum değerlendirilirken, forvet borsası hareketlendi. Listeye Wolverhampton forması giyenSpartak Moskova'lıve Marsilya'da gözden düşenda girdi.için de çalışmalar sürüyor.Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında G.Saray, bugün 1. Lig ekibi Bolu ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki maç, 19.45'te başlayacak ve a2'den yayınlanacak. 15 Ocak'ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle ertelenince rövanş karşılaşması da bir hafta ötelendi. İlk maçı 1-0 kazanan G.Saray, her türlü galibiyet ve beraberlikte turlayacak. Kupada daha önce Akhisar, Y. Malatya, Göztepe, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniye çeyrek finale yükseldi.'Galatasaray için zamana sığmayan çalışmalar' mesajıyla gece 02.14'te kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, transfer listesinin yazılı olduğu tahtanın buzlanması dikkat çekti