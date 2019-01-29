Q7 dönemi sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

RicardoQuaresma, dün avukatı ile kulübe gelerek, Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı ile görüştü ve sözleşmesinin fesih işlemlerini yüzde 90 bitirdi. Siyahbeyazlılar ile Portekizli yıldız arasındaki fesih anlaşmasında arada sadece 200 bin Euro fark kaldığı öğrenildi. Quaresma'nın ayrılık anlaşmasına Türkiye'de başka bir takımda oynamaması için özel madde konulacak. Dünkü idmana katılmayan ve salonda çalışan yıldız futbolcu, geçen hafta eşi ve çocuklarını Portekiz'e göndermişti. Eşi dün eşyaları toplamak için İstanbul'a döndü. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.