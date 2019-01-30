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için KAP geliyor | Galatasaray'ın yeni golcüsü Kostas Mitroglou kimdir?

Galatasaray taraftarının forvet aşkı bugün bitiyor! , Galatasaray'ın yeni forveti oldu. Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne'nin yanı sıra Yunan golcü Kostas Mitroglou ile de anlaşıldı. Peki Kostas Mitroglou kimdir ve kariyeri nasıl? Daha önce Yunanistan milli takımında da çok kritik goller atan Mitroglou, son olarak Marsilya forması giyiyordu.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 14:10
Kostas Mitroglou için KAP geliyor | Galatasaray'ın yeni golcüsü Kostas Mitroglou kimdir?

Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın yeni golcüsü oldu! Yunan golcü daha 1.5 yıllığına Galatasaray'a kiralandı. Marsilya'nın İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaşmasından sonra ikinci tercih durumuna düşen yunan yıldız forvet, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Galatasaray'ın Mbaye Diagne ile Kostas Mitroglou'nun KAP açıklamasını birlikte yapması bekleniyor.

KOSTAS MİTROGLOU KİMDİR VE KARİYERİ

30 yaşındaki forvet, futbola Duisburg'un altyapısında başladı, daha sonra M'Gladbach altyapısında geçen Mitroglou Olimpiakos'a geçerek yıldızını parlattı. Paninios, Atromitos Athen takımlarında kiralık olarak da forma giyen Kostas, Olimpiakos'ta çıkış yakaladıktan sonta 8.5 milyon € bonservis bedeliyle Fulham'a satıldı.

Fulham'da istediği başarıyı bulamayan Mitroglou, Benfica'ya kiralandı. Burada da başarılı performans gösteren oyuncu geçen sezon 15 milyon € bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olmuştu.

KOSTAS MİTROGLOU, Galatasaray - Benfica Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı forma giymişti.

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