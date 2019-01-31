Diagne'nin tek rakibi Jardel

Yılan hikâyesine dönen Galatasaray'ın forvet transferi mutlu sonla bitti ve Süper Lig'in gol kralı Mbaye Diagne artık sarı-kırmızılı formayı giyecek. Devre arasında Senegalli forvet için yurt dışından gelen 11 milyon Euro'luk teklifi reddeden Kasımpaşa, 27 yaşındaki Diagne için Galatasaray'la pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başladı. 9 milyon Euro ile masaya oturan sarıkırmızılılar, Fatih Terim'in bu transferde ısrarcı olması üzerine 10 milyon Euro'ya çıktı. Tarafların 10 milyon Euro peşin + 3 milyon Euro şampiyonluk bonusunda anlaşma sağladığı ve dün paranın yatırıldığı öğrenildi. Diagne, 2000 yazında 16 milyon dolara Porto'dan transfer edilen Jardel'den sonra Galatasaray'ın en pahalı transferi oldu.

KASIMPAŞA SATIŞTAN PAY ALACAK

10 milyon Euro'nun üzerindeki satıştan da Kasımpaşa'ya yüzde 25 pay verecek olan Cimbom, Yekta, Donk ve Eren'i de aynı kulüpten bonservis ödeyerek transfer etmişti. Ligde 20 golle krallıkta rakipsiz olan Diagne'yi Galatasaray devlerin elinden kaptı. Inter ve Tottenham'dan scoutların Diagne için Kasımpaşa maçlarını izlemeye İstanbul'a geldiği öğrenildi.

KAPRİSLERİYLE USANDIRMIŞTI!

Galatasaray taraftarının transferini mutlulukla karşıladığı Diagne Kasımpaşa'yı ise kaprisleriyle usandırdı. Gördüğü kırmızı kartla hocası Mustafa Denizli'yi zor durumda bırakan Senegalli golcü için takım arkadaşları ise "Her golcü gibi egoist. Sürekli pas ister. Pas alamazsa da sıkıntı çıkarır" görüşlerini paylaştı.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

Türkiye Kupası'nda Alanya maçında rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan Diagne'nin 2 maç cezası kaldı. Senegalli golcü, G.Saray'ı Alanya deplasmanı ile kupadaki çeyrek final ilk maçında yalnız bırakacak, sarı-kırmızılı formayla siftahı 21. haftadaki Trabzon karşılaşmasında yapacak.

ŞOTA ÖNERDİ!

Dıagne ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı... Kasımpaşa'nın eski teknik direktörlerinden Şota Arveladze, görev yaptığı Özbekistan ekibi Pakhtakor Taşkent'e 2017'de Diagne'yi transfer etmek ister, ancak oyuncu ikna olmaz. 2017-18 sezonunun devre arasında ise golcü arayan Kasımpaşa'da kulübün sahibi Turgay Ciner, Şota'yı arayarak oyuncu sorar. Şota, Diagne'yi önerir. Gürcü hocanın aracılığıyla Senegalli, Kasımpaşa'ya gelir.

18 YILLIK REKORU TARİHE GÖMDÜ

Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Süper Lig'in ilk yarısında ağları 20 kez sarstı. Yıldız oyuncu 2000-01 sezonunun ilk yarısında Galatasaray formasıyla 18 gol atan Jardel'in rekorunu tarihe gömdü. Diagne lig tarihinin ilk yarısında en fazla skor üreten yabancı oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.

1 SORU 1 CEVAP

Mbaye Diagne'ye 10+3 milyon Euro verilir mi?

LEVENT TÜZEMEN

UYUM SORUNU YAŞAMAZ

Süper Lig'de Kasımpaşa forması ile 17 maçta 20 gol atan Diagne, Galatasaray'ın gol sıkıntılarını kökünden çözer. Senegalli golcü, Galatasaray'da kanatlardan fazlasıyla gol ortaları alır. Diagne, sadece vuruş özellikleri olan bir oyuncu değil, yüksek toplara müthiş bir kafa vurma kalitesine sahip. İyi golcüler pahalı olur. Diagne, bu ligi iyi tanıyor. Rakip savunma oyuncularının zafiyetlerini de iyi biliyor. Avrupa'dan alınacak iyi ve kaliteli golcülerin de bonservisleri çok yüksek. Diagne ile yurt dışından gelecek golcünün arasındaki en büyük fark, uyum sorunudur. Diagne, İstanbul'da yaşamaya alıştığı için Galatasaray'da uyum problemi çekmez.

BÜLENT TİMURLENK

MECBUR KALDILAR

Transferi son güne bırakırsanız masada karşınızdakinin insafına kalırsınız. Çin'den başka yerde santrfor aramayan ve o santrfor için ne olduğu belli olmayan Türkiye temsilcileri ile pazarlık yapan Galatasaray, Kasımpaşa ne isterse onu vermek zorunda kaldı. Emre Akbaba'yı sponsor şirketin yardımı ile almışlardı. Diagne'nin sponsoru da Fatih Terim'dir. 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkardı ve kulübün kasasına 11 milyon Euro koydurttu. Bardağın dolu tarafından bakmak istiyorlar ise tek gerçek budur.

'HAZIR MIYIZ' DEDİ RESMİ SİTELER ÇÖKTÜ

Galatasaray, Diagne'nin transferinin açıklanması öncesinde bir video paylaştı. Youtube'a yüklenen "Hazır mıyız?" temalı videonun ardından kulübün ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) resmi internet siteleri çöktü. Uzun süredir bir golcünün yolunu bekleyen taraftarlar iki siteye hücum ederken, KAP bildirimi çok daha sonra yapıldı