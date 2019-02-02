Trabzonspor - Ankaragücü (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maç saat 16:00'da başladı.

Hakemliğini Mustafa Öğretmenoğlu'nun, VAR olarak Serkan Çınar'ın görev yaptığı karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ

6' Hugo Rodallega (Trabzonspor)

TRABZONSPOR-ANKARAGÜCÜ DAKİKA-SKOR | CANLI İZLEYİN

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

ANKARAGÜCÜ: Altay, Yalçın, Sedat, Alihan, Pinto, İlhan, Tyler Boyd, Dever Orgill, Stelios Kitsiou, Moulin, Moke