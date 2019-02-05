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çeyrek final ilk maçında , 'u konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşma a2 ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 18:36 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 18:44
CANLI | Trabzonspor - Ümraniyespor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşal Kemar Uğurlu yönetecek.

Son 16 turunda Balıkesirspor'u eleyerek çeyrek finale yükselen bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Ogenyi Onazi, Joao Pereira ve Uğurcan Çakır, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor bu maçla birlikte 21 gün içinde 6. maçına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda en büyük sürprizlerden birine imza atan Ümraniyespor, son 16 turunda Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Müsabaka 20.30'da a2 ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanacak

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CANLI | Trabzonspor - Ümraniyespor
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