Fatih Terim’in baba acısı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, büyük bir acı yaşadı. Tecrübeli hocanın babası Talat Terim, bir haftadır yoğun bakımda tedavi gördüğü Acıbadem Adana Hastanesi'nde dün sabah 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alanFatih Terim, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Alanyaspor maçı biter bitmez soluğu hastanede almıştı. Önceki akşam takımının Hatayspor ile oynayacağı kupa maçı için İstanbul'a hareket eden Terim, acı haber üzerine baba ocağına geri döndü.TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, telefonla görüştüğü Terim'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, çok sayıda Süper Lig kulübü ve Kulüpler Birliği, Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.Merhum Talat Terim'in cenazesi bugün Adana Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yayınladığı mesajda, "Türk spor tarihinin en kıymetli isimlerinden Fatih Terim hocamızın bugünlere gelmesini sağlayan Talat Terim, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, hocamız Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm fertlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.Evli ve 3 çocuk babası olan Talat Terim, 31 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi görüyordu.Hastalık sürecinde sık sık Adana'ya giderek hastanede babasının yanında olan Fatih Terim, acı haberle yıkıldı.Fatih Terim, babasının cenazesi nedeniyle Adana'ya giderken, yerine yardımcıları Hasan Şaş ve Levent Şahin, Hatayspor karşılaşmasında takımı kenardan yönetti. Sarı-kırmızılı kulüp, sabah 10'da kaldıracağı özel uçakla yönetim ve takım olarak tam kadro Adana'ya giderek Talat Terim'in cenazesine katılacak. Takım, akşam İstanbul'a dönecek ve idmana çıkacak.Galatasaraylı oyuncuların yanı sıra Hataylı futbolcular da seremoniye Fatih Terim'e başsağlığı dileyen pankartla çıktı. Terim'in bir dönem çalıştırdığı İtalyan devi Milan da yayımladığı mesajla Terim'in baba acısına ortak oldu.