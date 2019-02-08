Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

, maçına hazır

'in 21. haftasında yarın 'u konuk edecek , maç hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 19:41
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın küçük oyunlar, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı.

Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN