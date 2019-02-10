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14 Şubat'ta açıklama yapacak

Spor Kulübü, son dönemlerde yapılan hakem hatalarından dolayı 14 Şubat Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 12:36
Ali Koç 14 Şubat'ta açıklama yapacak

Fenerbahçe, son zamanlarda maçlarında yapılan hakem hatalarından dolayı bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. 14 Şubat Perşembe günü saat 12.00'de düzenlenecek olan basın toplantısı duyurusu için resmi siteden şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, özellikle sezonun 2.yarısı itibariyle Futbol Takımımızın oynadığı maçlarda, üst üste tekrar eden sistematik hakem 'hataları' ile ilgili 14 Şubat Perşembe saat 12.00'de, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla, 1907 Tribünü'nde gerçekleşecek toplantı, tüm basın mensupları ve spor yazarlarının katılımına açıktır."

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Ali Koç 14 Şubat'ta açıklama yapacak
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