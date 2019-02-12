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, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Portekiz temsilcisi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:16
Galatasaray, Benfica'ya hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terin yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda bireysel core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra topla ısınma ile devam eden antrenmanın ana bölümünde ise, oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda Mariano, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Galatasaray, Benfica'ya hazırlanıyor
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