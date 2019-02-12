Soldado PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 08.02.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ROBERTO SOLDADO RILLO'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 11.02.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- PENDİKSPOR Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-BAK SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- TARSUS İDMANYURDU Kulübü teknik sorumlusu ÖZCAN KIZILTAN'ın 10.02.2019 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR BALTOK-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- EYÜPSPOR Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca uyarınca PFDK'ya sevkine,

BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi TEKİN İNCİ'nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu HÜSEYİN DAĞ'ın 10.02.2019 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.02.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR-OFSPOR A.Ş TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-PAZARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (557

27- BAĞCILARSPOR KULÜBÜ Kulübü'nün 09.02.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR KULÜBÜ-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 10.02.2019 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.