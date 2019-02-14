Fatih Terim'den son dakika tercihi! Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, Galatasaray taraftarı UEFA Avrupa Ligi sınavında sevgilisiyle buluşuyor. Galatasaray, UEFA'da son 16 turuna kalabilmek için Benfica karşısında ilk maçta avantajlı bir skor elde etme niyetinde. Galatasaray Benfica maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Fatih Terim de Benfica takımının, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştıkları Porto'dan daha iyi durumda olduğunu belirtti. Kritik Benfica karşılaşması öncesi Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve anlık detaylar burada. Fatih Terim'den son dakika tercihi...

GALATASARAY BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?