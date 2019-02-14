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'den tercihi! maçı hangi kanalda saat kaçta?

Kritik maçı öncesi 'dan haberleri geliyor! 14 Şubat Sevgililer Günü, Galatasaray taraftarı sevgilisiyle buluşuyor... Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunda 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. saat kaçta canlı yayınlanacak? Bu soru da yine futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray; resmi Twitter hesabından gece 00:00'da #OnlyYou etiketiyle yaptığı maç paylaşımıyla taraftarını maç günü havasına soktu. İki takımdan son dakika gelişmeleri, 'in dün maç önü toplantısındaki dikkat çeken sözleri ve muhtemel 11'ler haberimizde!

Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:19
Fatih Terim'den son dakika tercihi! Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, taraftarı UEFA Avrupa Ligi sınavında sevgilisiyle buluşuyor. Galatasaray, UEFA'da son 16 turuna kalabilmek için karşısında ilk maçta avantajlı bir skor elde etme niyetinde. hangi kanalda yayınlanacak? de Benfica takımının, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştıkları Porto'dan daha iyi durumda olduğunu belirtti. Kritik Benfica karşılaşması öncesi Galatasaray'dan gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve anlık detaylar burada. Fatih Terim'den son dakika tercihi...

GALATASARAY BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

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Fatih Terim'den son dakika tercihi! Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda saat kaçta?
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