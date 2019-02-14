Samet Aybaba: "Mutlaka kazanılması gereken bir maç"

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor'u 16 Şubat Cumartesi günü sahasında ağırlayacak Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zorlu mücadeleye ilişkin "Bizim için mutlaka kazanılması gereken bir maç" diyen Aybaba, "Bizim çalışmayla ilgili, oyun temposuyla ilgili, coşkulu oynama ve oyunda baskı kurma ile ilgili sorunumuz yok, sonuçlandırma ile ilgili sorunumuz var. Ona da özel çalıştık. Bu hafta içerisinde bireysel ve grup toplantılar yaptık. Arkadaşlarımızın durumu iyi, Bizi destekleyen taraftarlarımızdan aldığımız mesajlar da bu maçın önemini onların da anladıkları doğrultusunda. İnşallah çıkacağız ve bu maçı lehimize çevirip bulunduğumuz futbol anlamında değil ama tabela anlamında sıkıntılı durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz" dedi.

"EN İYİSİNİ YAPIP KAZANMAK İSTİYORUZ"

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlığı bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyecek olması ve Aytaç Kara'nın da kart cezalısı olduğunun hatırlatılması üzerine ise Aybaba, "Futbol bu. Cezalı oyuncumuz oluyor, sakat oyuncumuz oluyor. Keşke bu kadar üst üste gelmeseydi. Çünkü biliyorsunuz zaten yaşadığımız sorunları ama elimizdeki mevcut oyuncularımızın da kalitesi iyi. İstiyorlar, onlar da coşkulular. Elimizdeki kadro ile çıkıp en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Sakho'nun 18 Şubat Pazartesi günü takıma katılacağını belirten Samet Aybaba, "Önümüzdeki haftanın antrenman programı içerisinde var. Maç durumuna bakacağız. Bir sonraki maçta görev alabilir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Öte yandan Bursaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı günün tek idmanıyla devam etti. Koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyuncuların basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışma yaptığı bildirildi. Sakatlıkları bulunan Diafra Sakho, Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş antrenmana katılmadı.