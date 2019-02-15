Türk Telekom doldu Galatasaray para bastı

BUGÜN NELER OLDU

Benfica'ya özel bir maçlığına 30'un üzerinde loca kiralayan Galatasaray'da satışa çıkan 15 bin biletin tamamı tükendi. Sarı-kırmızılı kulüpne özel kampanya yaptığı GS Store mağazalarında da rekor satışa ulaştı. Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'da Large beden forma kalmadı. Yöneticiler kampanyaya alışveriş yaparak destek verdi.Benfica'yı İstanbul deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 250 Benficalı futbolsever, tribündeki yerini aldı. Portekiz ekibinin taraftarları, ilginç giyimleriyle dikkat çekti.