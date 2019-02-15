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Türk Telekom doldu para bastı

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Türk Telekom doldu Galatasaray para bastı
Benfica'ya özel bir maçlığına 30'un üzerinde loca kiralayan Galatasaray'da satışa çıkan 15 bin biletin tamamı tükendi. Sarı-kırmızılı kulüp 'Sevgililer Günü'ne özel kampanya yaptığı GS Store mağazalarında da rekor satışa ulaştı. Türk Telekom Stadı'ndaki GS Store'da Large beden forma kalmadı. Yöneticiler kampanyaya alışveriş yaparak destek verdi. Karşılaşmayı 42 bin 722 kişi izledi.

TRİBÜNDE İLGİNÇ BENFİCALILAR!
Benfica'yı İstanbul deplasmanında taraftarı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 250 Benficalı futbolsever, tribündeki yerini aldı. Portekiz ekibinin taraftarları, ilginç giyimleriyle dikkat çekti.
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Türk Telekom doldu Galatasaray para bastı
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