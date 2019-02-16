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: Hakem, VAR'a da gidebilirdi kameradan da bakabilirdi

'un 26 yaşındaki Makedon oyuncusu , Fenerbahçeli stoper 'in maçın 13. dakikasında kendisine yaptığı sert müdahele hakkında açıklamalarda bulundu. Müdahalenin çok sert olduğunu vurgulayan Zuta, "Hakem; VAR'a da gidebilirdi, kameradan da bakılabilirdi." dedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 00:43
Leonard Zuta: Hakem, VAR'a da gidebilirdi kameradan da bakabilirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un İsveçli futbolcusu Leonard Zuta, 10 kişi kaldıktan sonra alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zuta, "Bir takım olarak birlikte savaştık ve mücadele ettik. Maç 11'e 11 olsaydı daha farklı olabilirdi ama yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Çok zor bir maçtı, bu şartlarda 1 puan için sevindirici diyebiliriz." diye konuştu.

Maçta Skrtel ile aralarındaki pozisyona da değinen Zuta, "Aslında bu tip pozisyonlarda oyuna adrenalinle devam edebiliyorsunuz. Çok sert bir müdahale olduğunu söylemek istiyorum. Hakem; VAR'a da gidebilirdi, kameradan da bakılabilirdi." ifadelerini kullandı.

Zuta, daha sonra Skrtel'in müdahalesi sonucunda ayağında oluşan yaralanmayı gösterdi.

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Leonard Zuta: Hakem, VAR'a da gidebilirdi kameradan da bakabilirdi
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