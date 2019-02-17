Aynı tas aynı hamam

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, taraftarını arkasına aldığı her maçta olduğu gibi yine hızlı bir giriş yaptı... Ancak bu süre, yine daha önce olduğu gibi 20 dakikadan uzun sürmedi. Üstelik bu baskı pozisyon da getirmedi... Konyaspor, Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikasına çok iyi çalışmış!Aykut Kocaman, ilk 20 dakika baskısını atlattıktan sonra planını ortaya koyacaktı ki, Jahovic'in kırmızısı geldi. Aydınus, VAR'a bakıp Jahovic'i attı. Ancak görünen o ki, Skrtel'in Zuta'ya yaptığı faul ve gördüğü kart çok konuşulacak.Konyaspor, 10 kişi kalmışken adeta piyango buldu. Jahovic'in kırmızısından 3 dakika sonra Fofana'nın harika çalımlarla attığı gol, yeşil-beyazlıları daha dirençli hale getirdi. Ancak Jailson'un golü, soyunma odasına giderken ibreyi Fenerbahçe'ye çevirdi.İkinci yarı 1 kişi fazla olan Fenerbahçe'nin daha baskın bir futbol oynaması muhtemeldi. Ama beklenti gerçeğe dönüşmedi. Alper'in attığı gol de VAR'la iptal edilince umutlar iyice tükendi. BU maç Fenerbahçe için sıkıntılı günlerin devam edeceğinin göstergesiydi...Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimani dün gece yine sahanın en etkisiz ismiydi. Hafta içinde Zenit ile oynanan maçta attığı golün ardından Soldado'nun da cezalı olmasıyla ilk 11'de sahaya çıkangibi, son dakikalarda yaptığı faullerle de Konyaspor'u rahatlatan isim oldu.Fenerbahçe eksik rakiplerini yenemiyor. Dün gece ile birlikte bu sezon beşinci kez Fenerbahçe'nin rakibi kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe yine kazanamadı. Sarı-lacivertliler bu 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, 3 maçı berabere, 1 maçı da mağlup kapattı.Fenerbahçe dün 113.2 kilometre koşsa da bu çabası galibiyete yetmedi. 10 kişi oynayan Atiker Konyaspor ise karşılaşmayı 110.55 kilometre ile tamamladı.İsla'nın cezalı olması sebebiyle dün gece sağ bek oynayan Nabil Dirar, Süper Lig kariyerinde en fazla şut pası attığı maçı oynadı: 7.