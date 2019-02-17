BUGÜN NELER OLDU

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakemin kararlarını eleştirirken, eski kulübü ve Alex'le ilgili de önemli mesajlar verdi. Kocaman'ın satır başları şöyle:Hakem, gösterdiği kırmızı kartla oyuna etki etti. Yukarıdaki hakemler ne işe yarıyor anlamak mümkün değil.Bir saate yakın eksik oynadığımız maçta, Fenerbahçe'yle fiziksel olarak kafa kafaya oynadık.Genel olarak VAR'ın adalet getirdiğini söylemek mümkün değil. Önceden hakem görmedi durumu vardı, artık hakem kasıtlı vermedi durumuna geliyor.Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi. Kulübün içinde bir düşman yaratma sevdası var... Bu durum zarar verir.Ben Alex'le düşman değilim, Alex'le rakip de değilim.. İstenmeyen şeyler oldu. Ama şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum.Türk Antrenörlerin Milli takımı reddetme gibi bir hakkı olamaz. Orası görev yeridir.