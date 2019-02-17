Elimdeki kadro bu!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonrası şu konulara parmak bastı:Sadece 1 oyuncunun 20'den fazla orta yaptığı bir maç. Bu ortaların kalitesi de tartışılır tabii. Bizim oyunculamız bunlar... En iyi 11'i çıkarmalıyım.Telaş ile aceleyi birbirine karıştırdık. Sonucu almalıydık. Rakibin sert savunması, zaten bu konuda iyi bir takım. Geçemedik...(Fenerbahçeküme düşme hattından kurtulamıyor. Taraftarlar artık endişe etmeye başlıyor sorusu üzerine) Fenerbahçe'nin bu işten çıkacağı oyunları oynamadık mı, oynadık. Hak etmedik mi, hak ettik. Bugün de kazansaydık, hak ettiğimizi düşünecektim. Oynadığımız oyundan da, göstereceğimiz performanstan da kimsenin şüphesi olmasın.Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım, ne de düşünürüm.Slimani'nin iyi niyetinden şüphem yok. Bazen çok şey yapmak istersiniz, yapamazsınız. Sonucu bir isme bağlayamazsınız.Hakemlerdenşikayetçi değilim, hakemlerin yönetilme tarzından şikayetçiyim. Asla hakemleri de eleştirmedim.