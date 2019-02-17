Muhteşem Rize

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı Bursaspor maçında da fire vermedi ve rakibini 2-0 mağlup etti.Bursaspor beraberlik için şans ararken, 78'de sahneye çıkangetirdi ve sonucu ilan etti.8 haftadır kazanamayan Bursa ise 24 puanda kaldı ve düşüşünü sürdürdü.Bursa'da maça 11'de başlayan Yusuf Erdoğan, taraftar tepkisi üzerine oyundan çıkmak istedi. Arkadaşlarının moral vermesiyle oyuna devam eden Yusuf, 5 dakika sonra teknik direktör Aybaba tarafından kenara alındı.2019 yılında çıktığı 5 maçta 13 puan toplayan Ç.Rizespor, yeni yılın tablosunda en fazla puan toplayan takım durumunda bulunuyor. Rize ekibi yediği 2 golle de en az gol yiyen ekip.