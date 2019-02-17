Muhteşem Rize

Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı Bursaspor maçında da fire vermedi ve rakibini 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 12. dakikasında kontratakta rakibini eksik yakalayan Karadeniz ekibi, Aatif Chahechouhe ile 1-0 öne geçti.
Bursaspor beraberlik için şans ararken, 78'de sahneye çıkan Azubuike skoru 2-0'a
getirdi ve sonucu ilan etti. 2019 yılında hiç kaybetmeyen ve ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet alan Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor, dünkü galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve düşme hattından kurtuldu.
8 haftadır kazanamayan Bursa ise 24 puanda kaldı ve düşüşünü sürdürdü.
KÜSTÜM OYNAMIYORUM!
Bursa'da maça 11'de başlayan Yusuf Erdoğan, taraftar tepkisi üzerine oyundan çıkmak istedi. Arkadaşlarının moral vermesiyle oyuna devam eden Yusuf, 5 dakika sonra teknik direktör Aybaba tarafından kenara alındı.
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2019 yılında çıktığı 5 maçta 13 puan toplayan Ç.Rizespor, yeni yılın tablosunda en fazla puan toplayan takım durumunda bulunuyor. Rize ekibi yediği 2 golle de en az gol yiyen ekip.