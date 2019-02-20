Roberto Soldado'nun yerine Andre Ayew

Fenerbahçe taraftarının sezon başından bu yana büyük sabırla patlama yapmasını beklediği, teknik direktör Ersun Yanal'ın da üzerinde ısrar ettiği İslam Slimani, Konyaspor maçındaki performansıyla kredisini tüketti.

Yanal, Zenit'le oynanan Avrupa Ligi ilk karşılaşmasında gol atan Cezayirli oyuncusunu Konyaspor maçında da 11'e aldı ancak hüsran yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, artık Soldado'nun yokluğunda dahi Slimani'ye 11'de görev vermeyecek.

İDMANDA AS TAKIMIN GOLCÜSÜ OLDU

Tecrübeli teknik adam, Zenit rövanşının hazırlığını Avrupa kadrosunda bulunmayan Soldado'nun eksikliğine rağmen Slimani'yi yedekte oynatarak yapıyor. As takımda forvet olarak Andre Ayew forma giyiyor. Bundan sonra takımın 1 numaralı santrforu Soldado, onun yokluğunda 2 numaralı santrfor ise Andre Ayew olacak. Ersun Yanal mecbur kalmadıkça İslam Slimani'yi sahaya sürmeyecek.