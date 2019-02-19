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  • Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

Avrupa'nın en kötüsü ! O istatistik...

Dış sahada 5 gol atabilen , ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 11:21
Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

Dış sahada 5 gol atabilen , ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.

Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren 'nin deplasman performansı da dikkat çekti.

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Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan sarı lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi.

Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

Ersun Yanal'ın takımı, ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında ise bu alanın en kötüsü olarak gözüküyor.

Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

'nin ardından Alman temsilcisi Nurnberg ile Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı.

Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

Bu takımları ise 7 golle Stuttgart, Bordeaux, Cagliari, Guingamp ve Rayo Vallecano izledi

Avrupa'nın en kötüsü Fenerbahçe! O istatistik...

Toplamda 24 puanı bulunan , Kadıköy'de ise 17 puan aldı ve rakip filelere 18 gol gönderdi.

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