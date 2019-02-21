CANLI | Benfica - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'ya konuk oluyor. TSİ 2 3.00'te başlayacak ve Işık Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe'nin yapacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Radu Petrescu ve Sebastian Coltescu olacak. Radu Ghinguleac ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

AVRUPA KUPALARINDA 279. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 kez de rakiplerine mağlup oldu. 72 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Geride kalan 278 maçta Cimbom rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 77. MÜSABAKA

Galatasaray, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 76 kez oynadı. Sarı-kırmızılılar 29 müsabakada rakiplerini mağlup ederken, 23 kez de yenildi. 24 maçta ise berabere kaldı. Cimbom bu mücadelelerde 120 gol atarken, kalesinde 100 gole engel olamadı.

BENFİCA İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Benfica bugüne kadar 2 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta iki takım birbirlerini 2'şer kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Portekiz ekibi ise 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

GALATASARAY, PORTEKİZ TAKIMLARI İLE 8 KEZ KARŞILAŞTI

Avrupa arenasında Galatasaray, daha önce Portekiz ekipler Benfica, Porto ve Braga ile toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünden galip ayrılan taraf olan sarı-kırmızılılar, 5 kez de yenildi. Sarı-kırmızılı takım attığı 10 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Galatasaray Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom Avrupa arenasında oynadığı son 16 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 2 kez berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.

FERNANDO VE LİNNES GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'da Benfica karşılaşması öncesinde 1 cezalı ve 1 de sakatlığı bulunan futbolcu yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Brezilyalı futbolcu Fernando Reyes ile sakatlığı bulunan Norveçli futbolcu Martin Linnes, Portekiz'e götürüldü. Takımda ayrıca Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de isimleri UEFA listesine bildirilmediği için görev alamayacak.

2 İSİM KART SINIRINDA

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Ryan Donk ile Yuto Nagatomo, sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu Benfica karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Avrupa kupaları maçında cezalı duruma düşecek.

FATİH TERİM'DEN 'MÜCADELE' VURGUSU

Dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, tur için avantajlı olan tarafın Benfica olduğunu söyledi. Buna karşın kaybedecek bir şeylerinin olmadığını söyleyen Terim, "Maçı bizim yapacaklarımız çözecek." diyen Terim, Benfica'nın avantajlarına sahada verilecek en iyi cevabın 'oynamak.'" şeklinde konuştu. Benfica'nın iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı mücadelenin önemine vurgu yaptı. "Yenilirsek rakibi tebrik eder yolumuza devam ederiz. Benfica her şeyi ile çok iyi bir takım ama Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için her şeyi yapar. Bugün maç bitimine kadar bu şekilde mücadele etmemiz lazım."