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'in 23. haftasında lider , 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 18:15 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 18:15
CANLI | Medipol Başakşehir - Bursaspor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre, Visca, İrfan Can, Mossoro, Arda, Robinho

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici, Aytaç, Sakho

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