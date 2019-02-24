Konyaspor - Kayserispor (Canlı)

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Konyaspor - Kayserispor maçını Arda Kardeşler yönetiyor.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

25. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in şutu az farkla auta çıktı.

39. dakikada sağ kanattan Deniz'in ceza sahasına yaptığı ortayı Kravets kafasıyla indirirken bu topa hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.





Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Metin xx

KONYASPOR: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic xx, Zuta x, Volkan xx, Jevtovic xx, Traore xx, Amir xx, Fofana xx, Milosevic xx

Yedekler: Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ferhat, Ali Çamdalı, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

KAYSERİSPOR: Lung xx, Lopes xx, Kucher xx, Sapunaru xx, Atila xx, Şamil xx, Mensah xx, Deniz xxx, Chery xx, Umut xx, Kravets xx

Yedekler: Muammer, Levent, Hakan, Hasan, Berkant, Mert, Asamoah, Varela, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Zuta, Ali Turan (Konyaspor)