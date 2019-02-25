Şenol Güneş: Güveni artan Fenerbahçe, motivasyonu düşen Beşiktaş oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı maçta evinde Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, derbi mücadelesinin ilk yarısında düşündüklerinin fazlasını yerine getirdiklerini belirterek, "İlk yarıda rakibi oynatmadan golleri bulduk. Daha fazla olabilirdi. İkinci yarıda geriye çekildik. Rakibin sağdan ataklarını bekliyordum. Hem Adriano hem Güven ilk yarıda görevlerini iyi yapmıştı. Duran toptan gelen gol, oyunun şeklini rakibin lehine çevirdi." diye konuştu.

Yedikleri gollerin ardından panik yaparak oynadıklarını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Güveni, morali artan Fenerbahçe oldu, tam tersine motivasyonu düşen Beşiktaş oldu. İkinci yarıda oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'nin elindeydi. Son bölümde kopmalar oldu. Coşkulu, arzulu bir maçta iki puan kaybetmek bizim için üzücü. Üst seviye takımız, üst seviye oyunculara sahibiz; şartlar ne olursa olsun kolay goller yemememiz gerekirdi. O kadar basit hatalar yaptık ki konuşulur tarafı yok. Savunmada olmamıza rağmen bunu da iyi yapamadık. 4-0, 5-0 olacak maçta kaybedilen iki puan var."

Maçın ikinci yarısında Shinji Kagawa'nın da oyuna katkı yapamadığına dikkati çeken Güneş, "Kagawa defansta zaten zayıf, hücuma da katkısı azalmıştı. Atiba ve Dorukhan yoruldu, Lens ve Güven de kenarda iyi oynarken, ikinci yarı sıkıntı yaşadılar. Fenerbahçe, zaten sağ tarafı iyi kullanan takım. İkinci yarıda orta göbekte uzak kaldık, kenarları da istediğimiz gibi kapatamadık." ifadelerini kullandı.

Puan kayıplarına rağmen önlerine bakacaklarını vurgulayan Güneş, "Kazanmak için her şeyi yaptık. 5-0, 6-0 olabilirdi. Bir ayıbımız yok, ayıp gibi sunmaya çalışıyorlar. Bir kaybımız var, bu bize yakışmaz. Üç tane yememeyi de becerebilirdik. Kopmalar ve güvensizlikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, adının milli takım için geçmesinin konsantrasyon eksikliğine neden olup olmadığı yönündeki soruları ise yanıtlamadı.