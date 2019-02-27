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Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, 'nın sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edildiğini, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün de tedavisine Almanya’da devam edileceğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 17:44
Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Yusuf'un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz" dedi.

Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün tedavisine Almanya'da devam edileceğini de sözlerine ekledi.

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Abdülkadir Ömür Almanya yolcusu
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