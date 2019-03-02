Fenerbahçe’de sarı alarm! Tam 7 oyuncu...

Fenerbahçe bu akşam Çaykur Rizespor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde tam 7 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Takımda düzenli forma giyen Soldado, Dirar, Skrtel ve Ayew'in yanı sıra İsmail, Eljif Elmas ve Neustadter de ceza tehlikesi içinde.

AMAN DİKKAT SOLDADO!

BU oyunculardan herhangi biri bu akşam sarı kart görürse, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı mücadelede görev yapamayacak. Ligin en formda ekiplerinden biri olan Çaykur Rizespor karşısında mutlak üç puan hedefleyen teknik heyet ise bu ayrıntının oyuncuların sahadaki performansını etkilemesinden endişe duyuyor. Özellikle takımda alternatifi bulunmayan Soldado, gereksiz kart görmemesi konusunda uyarıldı.

BU SEZON 7 MAÇ KAÇIRDI

KARIYERI boyunca kart cezaları nedeniyle 10 maç kaçıran Soldado, üç kez sarı kart cezalısı durumuna düştü. Soldado kart cezaları nedeniyle sadece bu sezon 7 karşılaşmada forma giyemedi

YANAL'DAN JAİLSON'A 1'E 1 TERAPİ

FENERBAHÇE'DE yedeğe düşen Jailson, tekrar 11'e girebilmek için yoğun çaba harcıyor. İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Jailson'u kaybetmek istemeyen teknik direktör Yanal da oyuncusuyla bire bir görüşüp, "Performansındaki artışın farkındayım. En kısa zamanda seni oynatacağım" diye moral verdi.

F.BAHÇE'NİN RAKİBİ Ç.RİZE

ALT sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, sahasında ikinci yarının en başarılı takımı Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 19.00'daki maçı Halil Umut Meler yönetecek.