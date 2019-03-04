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: Kötü bir gece oldu bizim için

Teknik Direktörü , Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor’u tebrik ediyorum. Bizden daha fazla kazanmak istediler” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 23:02
Sergen Yalçın: Kötü bir gece oldu bizim için

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Akhisarspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kötü bir gece oldu bizim için. Bugün istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sahaya yansıtamadık. Akhisarspor'u tebrik ediyorum. Bizden daha fazla kazanmak istediler. Attıkları goller de jeneriklikti. Biz maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız. Nerelerde yanlış yaptığımızı bulup yolumuza devam edeceğiz. Bu tip maçlara takılıp kalamayız. Elbette lig uzun bir maraton bazı müsabakaları kazanıp bazılarını kaybedeceğiz. Artık önümüzde 10 haftalık uzun bir süreç var. Umarım bundan sonraki periyot bizim için çok daha iyi olur" dedi.

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Sergen Yalçın: Kötü bir gece oldu bizim için
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