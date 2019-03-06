Feghouli opsiyonu kullanmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin Euro bonservis karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı. 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli'nin sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen önemli bir detay var. Cezayirli oyuncu sezon sonunda sadece Körfez ülkeleri (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) için geçerli 4 milyon 250 bin Euro'luk çıkış opsiyonuna sahip.Son dönemde Belhanda ile birlikte takımı sırtlayan Feghouli, sarı-kırmızılı yetkililere,diyerek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını iletti. Yıldız oyuncu, sezon sonunda Körfez ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mbaye Diagne, performansına yönelik eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Sarıkırmızılı takımla çıktığı 5 resmi karşılaşmada sadece 1 gol atabilen Senegalli forvet, "Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim" yorumunu yaptı.