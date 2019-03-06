Şenol Güneş’ten erken mesai

Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine 1 Haziran 2019'da başlayacak olan Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında Ay-Yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Acil ve gerekli gördüğü hallerde seçtiği teknik adamı milli takımlarda görevlendirme yetkisine sahip olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu yetkisini kullanarak, gerekli bildirimi Beşiktaş Kulübü'ne yaptı.
Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova
ile karşı karşıya gelecek. TFF, resmi sitesinden de paylaştığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün (dün) bildirildi"
ifadelerini kullandı.
SON MAÇI 2004'TEYDİ
Tam 15 yıl aranın ardından A Milli Takım'ın başına geri dönen Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı ekipteki son maçına Adana 5 Ocak Stadı'nda, 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka karşısında çıkmıştı. Letonya'ya EURO 2004 play-off'larında elendikten sonraki ilk hazırlık maçı olan Danimarka mücadelesi 1-0 yenilgiyle sona ermişti.