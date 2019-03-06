Şenol Güneş’ten erken mesai

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine 1 Haziran 2019'da başlayacak olan Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında Ay-Yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.Ay-Yıldızlı ekibimiz, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaile karşı karşıya gelecek. TFF, resmi sitesinden de paylaştığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasındaifadelerini kullandı.Tam 15 yıl aranın ardından A Milli Takım'ın başına geri dönen Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı ekipteki son maçına Adana 5 Ocak Stadı'nda, 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka karşısında çıkmıştı. Letonya'ya EURO 2004 play-off'larında elendikten sonraki ilk hazırlık maçı olan Danimarka mücadelesi 1-0 yenilgiyle sona ermişti.