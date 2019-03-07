Douglas ‘Galatasaray’ dedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, "Ocak ayında başladık, Haziran'da bitireceğiz" dediği transfer operasyonuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Luyindama için sezon sonu 5 milyon Euro ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, önceliği bonservisi elinde olan isimlere veriyor. Sezon sonunda Mariano'yu satmayı planlayan Aslan'ın radarına Sivasspor'un başarılı sağ beki Douglas takıldı. Barcelona'dan kiralık gelen Brezilyalı oyuncu, Haziran'da serbest kalacak. Süper Lig'de 2 gol-6 asist ile dikkat çeken ve Beşiktaş'ın da istediği Douglas'ın sarı-kırmızılı yöneticilerle prensipte anlaştığı öğrenildi.



MAAŞININ YARISI BARCELONA'DAN

Bu sezon 1.2 milyon Euro olan yıllık ücretinin yarısını Barcelona'ya, yarısını Sivas'a ödeten Douglas'ın, Galatasaray formasını giymeyi çok istediği kaydedildi. Linnes'i sağ bekte alternatifsiz bırakmayı düşünmeyen Fatih Terim'in de hücuma çıkmayı seven Douglas'ın transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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