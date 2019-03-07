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Son dakika: Amedsporlu futboldan men edildi

, - maçında Sakaryasporlu futbolculara kesici aletle saldırmıştı. Mansur Çalar'ın alacağı ceza merak konusu oldu. Ve , Amedsporlu Mansur Çalar'a futboldan ömür boyu men cezası verdi.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 16:34
Son dakika: Amedsporlu Mansur Çalar futboldan men edildi

PFDK, Amedsporlu Mansur Çalar'a futboldan ömür boyu men cezası verdi.

PFDK, Amedspor forması giyen Mansur Çalar'a, Sakaryaspor maçındaki 'rakip takım oyuncularına saldırıları' nedeniyle 4 yıl müsabakalardan men cezası verdi. Ceza 3 yılı aştığı için, ömür boyu hak mahrumiyeti cezasına çevrildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

...AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına...

Karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Amedsporlu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçında rakip takım futbolcularına kesici aletle saldırmış, boyun ve kollarından yaralamıştı.

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Son dakika: Amedsporlu Mansur Çalar futboldan men edildi
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