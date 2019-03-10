Göztepe - Kasımpaşa (Canlı)

Bornova İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Göztepe - Kasımpaşa maçını Koray Gençerler yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
GÖZTEPE: Beto, Lamine Gassama, Titi, Wallace Reis, Berkan Emir, Celso Borges, Andre Castro, Serdar Gürler, Axel Ngando, Yasin Öztekini Deniz Kadah
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Lumor Agbenyenu, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Yoan Gouffran, Andre Poko,Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Nabil Ghilas, Cameron Jerome
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Josue Sa, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, David Pavelka, Tarkan Serbest, Karim Hafez, Trezeguet, Fode Koita
Yedekler: Eray Birniçan, Özgür Çek, Veysel Sarı, Hasan Bilal, Abdul Khalili, İlhan Depe, Haris Hajradinovic, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik, Stipe Perica