Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanı dün oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının ardından idman yarım sahada yapılan çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Yarın günü izinli olarak geçirecek olan siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını çarşamba saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.