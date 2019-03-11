Fenerbahçe’yi klima çarptı!

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe ligde bir yara daha alırken, maç öncesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sarılacivertli takım, Başakşehir maçları öncesinde Fatih Terim Stadı'na 12 kilometre mesafede Koç Grubu'na ait bir otelde konaklıyordu. Ancak bu yıl stada yine aynı mesafede başka bir otelden teklif geldi. Otel yetkilileri kulübü arayıp, "Fenerbahçe'yi ağırlamak istiyoruz" dediler.Otelin klima sistemi arızalandı. Odalarda sıcaklık 29 dereceye kadar çıktı. Futbolcular sıcaktan uyuyamadı. Birçok futbolcu sabah kendini yorgun hissettiğini söyleyip durumdan şikayetçi oldu.Fenerbahçe'nin Başakşehir'e kaybettiği maçta etkili oyunuyla alkış alan Miha Zajc, kaçırdığı net gol pozisyonu nedeniyle çok üzgündü. Sloven oyuncunun maç sonunda soyunma odasında takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi.