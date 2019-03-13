Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ve Kagawa'nın tapusu alınıyor

Ve Kagawa'nın tapusu alınıyor

Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli 10 numaranın bonservisini almaya karar verdi. Japon sponsorlardan ise destek sözü geldi

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019
Ve Kagawa'nın tapusu alınıyor
Beşiktaş yönetimi, Konyaspor maçında 90+3'te attığı golle takımı galibiyete taşıyan Shinji Kagawa'nın bonservisini alma konusunda görüş birliğine vardı. Deneyimli oyuncunun kararının belirleyici olacağı bu transfer için Beşiktaş'ın Japon sponsorları, "Siz Kagawa ile anlaşın biz elimizden geleni yapacağız" mesajını Başkan Fikret Orman'a iletti.

2017 DİVAN SEÇİMİ İPTAL
Beşiktaş Kulübü'nün 15 Nisan 2017'de yapılan Tevfik Yamantürk'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Davayı Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz açmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve Kagawa'nın tapusu alınıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN