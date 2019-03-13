Ve Kagawa'nın tapusu alınıyor

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş yönetimi, Konyaspor maçında 90+3'te attığı golle takımı galibiyete taşıyan Shinji Kagawa'nın bonservisini alma konusunda görüş birliğine vardı. Deneyimli oyuncunun kararının belirleyici olacağı bu transfer için Beşiktaş'ın Japon sponsorları,mesajını Başkan Fikret Orman'a iletti.Beşiktaş Kulübü'nün 15 Nisan 2017'de yapılan Tevfik Yamantürk'ün göreve geldiği divan başkanlık seçimi, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iptal edildi. Davayı Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz açmıştı.