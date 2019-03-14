İlk durak Yunanistan

BUGÜN NELER OLDU

Tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Fenerbahçe, bir yandan alt sıralardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde'ı alan sarı-lacivertliler, arayışlarında rotayı Komşu'ya çevirdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Başakşehir maçı biter bitmez yardımcısı Recep Karatepe'yi Yunanistan'a yolladığı ortaya çıktı.Atina'daFenerbahçe adına ikioyuncuyu özel olarak izlediği öğrenildi.sarı-lacivertli kulübün radarınagirdi. 10 gol-5 asistlik performansı ileOlympiakos'un modern 10 numarası olanYunan Fortounis'in menajerlik şirketiHasan Ali Kaldırım ile aynı.21 Temmuz 2014'ten bu yana Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İlk transferini Olympiakos U20 takımından Trikala'ya giderek yapan Yunan 10 numara, Tripoli ve Alman ekibi Kaiserslautern formaları da giydi.17 Temmuz 2018'den bu yana Aris forması giyen Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bonservisi 2020 yılına kadar Las Palmas'ta olan 22 yaşındaki sol kanat bu sezon Yunanistan Ligi'nde 24 maçta 8 gol attı.Fenerbahçe geleceğin yıldızlarına yatırım yapmayı da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Norveç'in Brann takımında forma giyen 17 yaşındaki Mikail Maden için ön anlaşmayı yaptığı öğrenildi.Başkan Ali Koç'un daha göreve gelmeden önce anlaştığı ve büyük ümitlerle futbolun başına getirdiği sportif direktör Damien Comolli hayal kırıklığı oldu. Yaptığı transferlerden verim alınamayan Fransız futbol adamının kurduğu scout sistemi devre dışı kaldı. Altyapı ve üstyapı arasındaki koordinasyon çalışmaları dışında aktif bir görevi bulunmayan Comolli ile sezon sonunda yollar ayrılabilir.Fenerbahçe'nin Kadıköy'de zor yendiği Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, sarı-lacivertlileri yorumladı. Fenerbahçe'nin durumunun beklenmedik olduğunu belirten Buruk, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Takımı yukarı çekmeye çalışan bir başkan var ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Çok transfer yapıldı ancak direkt F.Bahçe'yi taşıyacak isimler alınmadı. Daha üst seviye futbolcuların olmaması sorun yaşattı" ifadelerini kullandı.