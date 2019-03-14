İlk durak Yunanistan

Tarihinin en kötü performanslarından birine imza atan Fenerbahçe, bir yandan alt sıralardan kurtulmaya çalışırken diğer yandan da yeni sezon için kadro çalışmalarına başladı. Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Victor Moses ve Miha Zajc
'ı alan sarı-lacivertliler, arayışlarında rotayı Komşu'ya çevirdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Başakşehir maçı biter bitmez yardımcısı Recep Karatepe'yi Yunanistan'a yolladığı ortaya çıktı.
H. ALİ İLE MENAJERİ AYNI
Atina'da Olympiakos'un Aris'i 4-1 yendiği maçı tribünde takip eden Karatepe'nin
Fenerbahçe adına iki
oyuncuyu özel olarak izlediği öğrenildi. Olympiakos'un 10 numarası Konstantinos Fortounis ve Aris'in sol kanat mevkiinde görev yapan Mateo Garcia
sarı-lacivertli kulübün radarına
girdi. 10 gol-5 asistlik performansı ile
Olympiakos'un modern 10 numarası olan
Yunan Fortounis'in menajerlik şirketi
Hasan Ali Kaldırım ile aynı.
FORTOUNİS
21 Temmuz 2014'ten bu yana Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İlk transferini Olympiakos U20 takımından Trikala'ya giderek yapan Yunan 10 numara, Tripoli ve Alman ekibi Kaiserslautern formaları da giydi.
GARCİA
17 Temmuz 2018'den bu yana Aris forması giyen Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bonservisi 2020 yılına kadar Las Palmas'ta olan 22 yaşındaki sol kanat bu sezon Yunanistan Ligi'nde 24 maçta 8 gol attı.
MİKAİL HAMLESİ
Fenerbahçe geleceğin yıldızlarına yatırım yapmayı da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Norveç'in Brann takımında forma giyen 17 yaşındaki Mikail Maden için ön anlaşmayı yaptığı öğrenildi.
COMOLLİ'NİN SCOUT EKİBİ DEVRE DIŞI
Başkan Ali Koç'un daha göreve gelmeden önce anlaştığı ve büyük ümitlerle futbolun başına getirdiği sportif direktör Damien Comolli hayal kırıklığı oldu. Yaptığı transferlerden verim alınamayan Fransız futbol adamının kurduğu scout sistemi devre dışı kaldı. Altyapı ve üstyapı arasındaki koordinasyon çalışmaları dışında aktif bir görevi bulunmayan Comolli ile sezon sonunda yollar ayrılabilir.
BURUK: BU OYUNCULAR FENERBAHÇE'Yİ TAŞIYAMAZ
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de zor yendiği Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, sarı-lacivertlileri yorumladı. Fenerbahçe'nin durumunun beklenmedik olduğunu belirten Buruk, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Takımı yukarı çekmeye çalışan bir başkan var ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Çok transfer yapıldı ancak direkt F.Bahçe'yi taşıyacak isimler alınmadı. Daha üst seviye futbolcuların olmaması sorun yaşattı" ifadelerini kullandı.