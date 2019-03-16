58 yıl geçse de...

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un şike davası sürecine FIFA'nın müdahil olmama yönünde karar alması üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin duruşma dün yapıldı. İsviçre'nin Lozan kentindeki CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, başkanve avukatlar hazır bulundu.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu duruşma sonrası,değerlendirmesini yaptı.Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise,dedi.Ağaoğlu ve bordo-mavili heyet, CAS binasının girişinde, üzerinde "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonsor" yazan pankartla poz verdi.Sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Pereira ve Kamil Ahmet Çörekçi ile kart cezalısı Yusuf Yazıcı forma giyemeyecek.Trabzonspor, dün yaptığı antrenman sonrası karayoluyla Erzurum'a hareket etti. Trabzonspor kafilesi, Erzurum'un girişinde bordo-mavili taraftarlar tarafından meşaleler yakılarak, tezahüratlar eşliğinde karşılandı.