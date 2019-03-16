58 yıl geçse de...

Trabzonspor'un şike davası sürecine FIFA'nın müdahil olmama yönünde karar alması üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin duruşma dün yapıldı. İsviçre'nin Lozan kentindeki CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, başkan Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ile Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven
ve avukatlar hazır bulundu.
'BU BİR ADALET ARAYIŞIDIR'
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu duruşma sonrası, "CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına yürekten inanıyoruz. Bu bir hak arayışı, adaletin yerini bulması arayışıdır. 8 senedir devam eden bir arayış... 58 sene de geçse biz bu işin peşini bırakmayacağız"
değerlendirmesini yaptı.
'ARGÜMANLARI SUNDUK'
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu ise, "Argümanlarımızı ortaya koyduk. TFF ve Fenerbahçe de savunma yaptı. Bu davanın yerel federasyonun işi olduğunu öne sürdüler. Fenerbahçe, Trabzonspor'un neden Türkiye'deki mahkemelere gitmediğini belirterek anlamsız bir savunma yaptı"
dedi.
Ağaoğlu ve bordo-mavili heyet, CAS binasının girişinde, üzerinde "2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonsor" yazan pankartla poz verdi.
TRABZONSPOR AVRUPA İÇİN OYNAYACAK
Sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Trabzonspor, ligde kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Pereira ve Kamil Ahmet Çörekçi ile kart cezalısı Yusuf Yazıcı forma giyemeyecek.
ERZURUM'DA TRABZON COŞKUSU
Trabzonspor, dün yaptığı antrenman sonrası karayoluyla Erzurum'a hareket etti. Trabzonspor kafilesi, Erzurum'un girişinde bordo-mavili taraftarlar tarafından meşaleler yakılarak, tezahüratlar eşliğinde karşılandı.